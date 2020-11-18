Уряд проаналізує виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України

Кабінет Міністрів України, на засіданні ухвалив постанову «Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови уряду, пропонується утворити міжвідомчу робочу групу з метою проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України та затвердити положення про неї.

«Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України» розроблено з метою утворення та затвердження складу міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2016 року №1079», - йдеться у документі.

Ухвалення постанови має дати можливість утворити робочу групу з проведення аналізу виконання Концепцї.

Як повідомлялось, розпорядженням від 26 грудня 2016 року було схвалено концепцію розвитку газовидобувної галузі України та затверджено План заходів щодо реалізації Концепції, яка мала бути здійснена протягом п’яти років - з 2016 по 2020 рік.

Метою Концепції є визначення умов та заходів, що сприятимуть збільшенню обсягів власного видобутку природного газу для зменшення залежності від імпорту енергоносіїв, залученню інвестицій у енергетичну галузь і забезпеченню енергетичної незалежності України, раціональному використанні енергетичних ресурсів та управлінню галуззю з урахуванням принципів верховенства права, недискримінаційної участі всіх зацікавлених сторін, прозорості, а також забезпеченню соціальних стандартів, подальшому удосконаленню політики у нафтогазовому секторі.