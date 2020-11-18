Уряд пропонує зміни до законів щодо транспортування нафтопродуктів

Уряд пропонує зміни до законів щодо транспортування нафтопродуктів

Укрінформ
Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту, метою акту є визначення на законодавчому рівні повноважень Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері транспортування нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами.

Зазначається, що згідно із законодавством, діяльність суб’єктів природних монополій у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопроводним транспортом підлягає державному регулюванню. Відповідно до закону про НКРЄКП, регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, діяльності з транспортування нафти, нафропродуктів та інших речовин трубопроводним транспортом. Це ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, формування цінової таі тарифної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом, державного контролю та застосування заходів впливу тощо.

Проєктом закону пропонується внести зміни до закону про трубопроводний транспорт, який визначить повноваження Регулятора в цій сфері.

Згідно законопроєкту, до повноважень Регулятора належатимуть: питання: ліцензування господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів. аміаку магістральними трубопроводами; розроблення і затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності в цій сфері; розроблення і затвердження методології формування тарифів на транспортування нафти, нафтопродуктів та інших рідин магістральними трубопроводами для споживачів України; встановлення та зміна тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, розгляд справ про порушення ліцензійних умов і прийняття відповідних рішень; здійснення інших повноважень, передбачених законом.

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Також, проєктом закону передбачається внесення змін до закону про ліцензування видів господарської діяльності, що врегульовують питання віднесення діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводом до ліцензованих видів діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня уряд забезпечив уведення в експлуатацію ділянки нафтопроводу, що зменшить ризики експлуатації чинного нафтопроводу «Броди - Держкордон».

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