Уряд пропонує зміни до законів щодо транспортування нафтопродуктів

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту, метою акту є визначення на законодавчому рівні повноважень Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері транспортування нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами.

Зазначається, що згідно із законодавством, діяльність суб’єктів природних монополій у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопроводним транспортом підлягає державному регулюванню. Відповідно до закону про НКРЄКП, регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, діяльності з транспортування нафти, нафропродуктів та інших речовин трубопроводним транспортом. Це ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, формування цінової таі тарифної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом, державного контролю та застосування заходів впливу тощо.

Проєктом закону пропонується внести зміни до закону про трубопроводний транспорт, який визначить повноваження Регулятора в цій сфері.

Згідно законопроєкту, до повноважень Регулятора належатимуть: питання: ліцензування господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів. аміаку магістральними трубопроводами; розроблення і затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності в цій сфері; розроблення і затвердження методології формування тарифів на транспортування нафти, нафтопродуктів та інших рідин магістральними трубопроводами для споживачів України; встановлення та зміна тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, розгляд справ про порушення ліцензійних умов і прийняття відповідних рішень; здійснення інших повноважень, передбачених законом.

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Також, проєктом закону передбачається внесення змін до закону про ліцензування видів господарської діяльності, що врегульовують питання віднесення діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводом до ліцензованих видів діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня уряд забезпечив уведення в експлуатацію ділянки нафтопроводу, що зменшить ризики експлуатації чинного нафтопроводу «Броди - Держкордон».