Енергоатом продав на аукціоні весь виставлений обсяг електроенергії

ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" 18 листопада 2020 року на біржі реалізував 18 600 МВт-годин електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1285 грн/МВт-г (без ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 18 листопада 2020 року, відбувся аукціон з продажу електричної енергії Енергоатома у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів. Енергоатом-Трейдинг реалізував на ТБ «Українська енергетична біржа» увесь виставлений обсяг – 18 600 МВт-г електроенергії базового навантаження за середньозваженою ціною 1285 грн/МВт-г (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Період відпуску/відбору електричної енергії: 01.12.2020 – 31.12.2020.

Зауважується, що в спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які купують електроенергію винятково для власного споживання. Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.

Як повідомляв Укрінформ, ДП "НАЕК "Енергоатом" обрало стратегію продажу електроенергії, виробленої на АЕС, великими лотами за двосторонніми договорами, щоб не допустити подальших спекуляцій на її перепродажу та запобігти збільшенню небалансів на ринку, завдяки яким будує свій бізнес приватний сектор.

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