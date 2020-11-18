МХП за 9 місяців року відновив колишні потужності птахівництва

Агрохолдинг МХП за 9 місяців 2020 року відновив колишні потужності птахівництва. Спад виробництва відбувся у 1 кварталі року приблизно на 10% внаслідок спалаху пташиного грипу в Україні, але показники до осені покращилися.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі групи.

«Перші дев'ять місяців 2020 року були надзвичайно складними через руйнівні наслідки пандемії COVID-19 і пташиного грипу в Україні, що призвело до тимчасового закриття деяких експортних ринків, надлишковій пропозиції і, як наслідок, високих рівнів запасів на європейських ринках і більш низьких цін на курятину в усьому світі. Та починаючи з початку 2 кварталу всі виробничі потужності птахівництва компанії знову працюють на повну потужність», - йдеться в опублікованому звіті агрохолдингу.

Протягом останніх місяців МХП продовжував інтенсивно розвивати свої експортні можливості на ринку країн Близького Сходу, цілеспрямовано збільшивши частку виробництва маленької тушки. Незважаючи на 3% зменшення загального виробництва птиці у 3 кварталі року (за вагою), загальна кількість голів протягом періоду зросла на 9% рік до року. Потужності компанії з виробництва курятини при цьому залишились стабільними і склали 541 592 тонн (за 9 місяців попереднього року - 540 133 тонн).

«Хоча перспективи на четвертий квартал поки неясні, ми очікуємо зростання цін на зерно і продовження перерозподілу продажів м'яса птиці на більш прибуткові експортні ринки, щоб в значній мірі компенсувати наслідки зниження цін на м'ясо птиці в Європі», - повідомили у пресслужбі МХП.

Компанія також розраховує отримати суттєву вигоду від свого переходу до стратегії більшого виробництва продуктів з доданою вартістю і м’яса птиці без антибіотиків, які спочатку будуть продаватися під брендом «Наша Ряба».

Фото з відкритих джерел