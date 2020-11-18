Уряд погодив проєкт про внесення змін до деяких актів щодо об’єктів підвищеної небезпеки

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), яким, зокрема, передбачається зобов’язання суб’єкта господарювання самостійно призупиняти діяльність виробництва, на якому виникла аварія.

Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні у середу, передає кореспондент Укрінформу.

«У цілому проєкт акта спрямовано на: зобов’язання суб’єкта господарювання самостійно призупиняти діяльність виробництва (експлуатацію обладнання), на якому виникла аварія; удосконалення процедури надання інформації після нещасного випадку на ОПН; гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», - йдеться у пояснювальній записці.

Також цим проєктом документу пропонується скасувати декларацію безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки із заміною її на звіт про заходи безпеки на ОПН, який має готуватися за спрощеною процедурою, та надання громадськості доступу до нього, та визначення компетентного органу та його повноважень щодо надання інформації державам-членам ЄС, які можуть постраждати від аварій з транскордонними наслідками на підприємствах вищого рівня небезпеки, та одержання аварійного сповіщення в разі аварії на ОПН в інших державах – членах ЄС.

Так, законопроєктом пропонується внести доповнення до Закону «Про об’єкти підвищеної небезпеки», у яких зазначається, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує держполітику у сфері цивільного захисту та виконує функції компетентного органу в сфері діяльності, пов’язаної з суб’єктами підвищеної небезпеки (ДСНС), належать, зокрема, забезпечення співробітництва з Єврокомісією ЄС та іншими міжнародними організаціями з обміну даними про об’єкти підвищеної небезпеки; забезпечення у разі транскордонного спливу аварії оповіщення та інформування відповідних органів держав, території яких можуть зазнати наслідків аварії; отримання оповіщення та інформації в разі загрози виникнення або виникнення аварії на ОПН від іноземних держав,тощо.

Цим законопроєктом також пропонується доповнити Закон «Про ОПН» тими положеннями, що планові заходи держнагляду у сфері діяльності, пов’язаної з ОПН 1 класу,здійснюються органами держнагляду не рідше ніж 1 раз на рік, а такі заходи, пов’язані з ОПН 2 та 3 класів, здійснюються не рідше ніж 1 раз на 2 роки.

Як уточнюється у пояснювальній записці, реалізація цього законопроєкту сприятиме підвищенню ефективності держрегулювання у сфері діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з ОПН, і зниженню рівня ризику виникнення значних аварій на ОПН.

Як повідомлялося, 9 вересня уряд погодив проєкт постанови щодо змін до порядку виплати компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за найом жилих приміщень.