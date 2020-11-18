«Гарантований покупець» виставляє на аукціон «зелену» електроенергію грудня

Державне підприємство "Гарантований покупець» ініціює проведення 20 листопада 2020 року аукціону з продажу «зеленої» електроенергії на ТБ «Українська енергетична біржа».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

«Гарантований покупець» до продажу пропонує «зелену» електроенергію з періодом постачання у грудні 2020 року. Традиційно пропонується на продаж декілька продуктів: базове навантаження та блочні заявки для денних годин доби (09–16, 10–15, 11-14 години). Для задоволення попиту різних учасників аукціону сформовані лоти різних розмірів – від 1 до 30 МВт-годин.

Зазначається, що стартова ціна електроенергії визначається відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Участь у торгах може брати будь-який учасник ринку електроенергії.

Торги відбудуться 20 листопада 2020 року об 11:00 на ТБ "Українська енергетична біржа".

Як повідомляв Укрінформ, "Гарантований покупець" 5 жовтня 2020 року вперше в історії України ініціював продаж "зеленої" електроенергії за двосторонніми договорами на біржовому аукціоні та протягом жовтня організував п’ять аукціонів із продажу відновлюваної електроенергії на біржі. Підприємство реалізувало 99,9 % виставленої товарної продукції - 256 115 МВт-годин електроенергії з ВДЕ. У торгах взяли участь понад як два десятки учасників, які в ході конкурентних торгів запропонували за електроенергію з ВДЕ на 35-52% більше від стартової ціни.