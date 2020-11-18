Уряд передав Державну інноваційну установу до сфери управління Мінстратегпрому

Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 17 листопада.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, Державну інноваційну фінансово-кредитну установу віднесено до сфери управління Мінстратегпрому з метою збереження державного контролю над установою на етапі наступних трансформацій та забезпечення належного управління нею.

Як повідомлялось, раніше Державна інноваційна фінансово-кредитна установа належала до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Установа була створена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника.