МАУ поновить рейси до Вірменії з 4 грудня

МАУ поновить рейси до Вірменії з 4 грудня

Укрінформ
Українська авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» почне здійснювати рейси в Єреван (Вірменія) з 4 ​​грудня 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що відновлення польотів стало можливим завдяки стабілізації ситуації в регіоні. МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт «Звартноц» та зворотні рейси до Києва двічі на тиждень.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня МАУ повідомила про те, що скасовує рейси до столиці Вірменії Єревану до 31 жовтня 2020 року через конфлікт в Нагірному Карабасі.

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