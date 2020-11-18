МАУ поновить рейси до Вірменії з 4 грудня

Українська авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» почне здійснювати рейси в Єреван (Вірменія) з 4 ​​грудня 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що відновлення польотів стало можливим завдяки стабілізації ситуації в регіоні. МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт «Звартноц» та зворотні рейси до Києва двічі на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня МАУ повідомила про те, що скасовує рейси до столиці Вірменії Єревану до 31 жовтня 2020 року через конфлікт в Нагірному Карабасі.