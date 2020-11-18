Уряд надав Державній іпотечній установі держгарантії на 3 мільярди

Уряд надав Державній іпотечній установі держгарантії на 3 мільярди

Укрінформ
Кабінет Міністрів надав державні гарантії у розмірі 3 млрд грн для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1110, яка оприлюднена на Урядовому порталі.

«Надати у 2020 році державну гарантію для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), сума яких не перевищує 3 000 000 тис. гривень, що залучаються з метою фінансування статутної діяльності», - йдеться в документі.

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Також постановою затверджені умови надання у 2020 році державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за внутрішніми кредитами, що залучаються ДІУ. Підписувати документи щодо надання державної гарантії Кабмін уповноважив міністра фінансів.

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