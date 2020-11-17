Укренерго залучатиме на вигідних умовах кредити для збалансування ринку електроенергії

Укренерго отримало державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах. Відповідний закон сьогодні, 17 листопада, прийняли народні депутати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії», - зазначили в Міненерго.

У профільному міністерстві зауважили, що це також допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у «зелену» енергетику.

Як повідомлялося, завдяки зусиллям Міністерства енергетики вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками й інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити «зелений» тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел складають: за серпень – 100%, за вересень – понад 80%.