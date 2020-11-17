Укренерго залучатиме на вигідних умовах кредити для збалансування ринку електроенергії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії», - зазначили в Міненерго.
У профільному міністерстві зауважили, що це також допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у «зелену» енергетику.
Як повідомлялося, завдяки зусиллям Міністерства енергетики вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками й інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити «зелений» тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел складають: за серпень – 100%, за вересень – понад 80%.