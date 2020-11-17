Мінфін пропонує стягувати транспортний податок з автівок дорожче 1,2 мільйона

Міністерство фінансів пропонує повернутись до оподаткування автівок вартість яких перевищує 1,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

Чинна редакція Податкового кодексу України (ПКУ) передбачає, що транспортний податок сплачують власники авто віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких становить не менше 375 розмірів мінімальних заробітних плат. У 2017 році, коли мінімальна зарплата становила 3 200 грн, мінімальна вартість авто, за які сплачувався податок, дорівнювала 1,2 млн грн. Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня виросла до 4 723 грн, відповідно, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, виросла до 1,77 млн грн. З врахуванням того, що на 2021 рік мінімалка передбачена в розмірі 6 тис. грн, об’єктами оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2,25 млн грн.

«Виходячи з наведеного, значно знизилась кількість авто, з яких сплачується транспортний податок (за даними Мінекономіки в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком), що негативно вплинуло на надходження до місцевих бюджетів, оскільки цей податок є місцевим», - зазначають у Мінфіні.

Таким чином, вважають у міністерстві, транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення, тому пропонується повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн шляхом внесення змін до ПКУ в частині встановлення середньоринкової вартості в 200 розмірів мінімальних заробітних плат. Такий крок, впевнені у відомстві, сприятиме наповненню бюджетів місцевих громад і використанню цих коштів на розвиток інфраструктури, освіти та медицини.

Як повідомлялося, за 10 місяців поточного року до бюджетів місцевих громад надійшло 183,4 млн грн, а за аналогічний період минулого року – 242,4 млн грн.