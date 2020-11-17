За минулий тиждень на міжбанку пропозиція валюти перевищувала попит – Данилишин

За минулий тиждень курс гривні до долару на міжбанківському ринку зміцнився на 0,2% за рахунок перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом, яке становило 67 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

«Курс гривні до долару США на міжбанківському ринку за минулий тиждень зміцнився на 0,2% за рахунок перевищення пропозиції іноземної валюти клієнтами банків над попитом, яке становило за тиждень 67 млн. дол.»,- написав Данилишин.

При цьому, зазначив він, на готівковому валютному ринку спостерігається перевищення попиту на іноземну валюту над пропозицією, яке з початку листопада становило близько 120 млн дол. За минулий тиждень Національний банк не здійснював валютних інтервенцій, що свідчить про збалансованість ринку на поточних рівнях.

Голова ради Нацбанку нагадав, що загальна ліквідність банківської системи становить близько 163 млрд грн, та є втричі вищою, ніж встановлений норматив обов’язкового резервування.

Як повідомлялося, на черговому тендері із підтримання ліквідності банків, який відбувся 13 листопада, НБУ надав банкам 16,1 млрд грн довгострокового рефінансування (на 5 років) за обліковою ставкою (6%), що створює можливості для банків спрямовувати фінансові ресурси на довгострокове кредитування економіки.