НБУ радить банкам зачиняти деякі відділення на карантин вихідного дня

У НБУ радять банкам у неробочі дні зачиняти відділення, які незавантажені чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.

Він підкреслив, що Національний банк не запроваджував жодних обмежень в роботі фінансових установ чи проведенні ними операцій. Можна без ускладнень отримати кошти з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту, зняти готівку у банкоматі. Чергові відділення банків, які зазвичай працюють у вихідні дні, продовжують свою роботу та надають громадянам можливість користуватися банківськими послугами.

Втім, Шевченко нагадав, що банки та їх клієнти мають дотримуватись усіх належних заходів безпеки. По-перше, потрібно дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів лише у захисних масках, дотримуватися належної дистанції, проводити дезінфекцію.

По-друге, закривати ті відділення, які є сьогодні незавантаженими чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину. Це важливий превентивний захід проти поширення коронавірусу.

По-третє, у Нацбанку радять громадянам не відвідувати відділення без крайньої потреби та обирати онлайн канали обслуговування. Відвідування людних місць сьогодні наражає на ризик кожного українця. Керівник НБУ зазначив, що фінансові установи мають достатньо розвинуті цифрові сервіси, і можуть надавати послуги клієнтам в режимі онлайн. Не обов’язково відвідувати відділення, щоб здійснити комунальні платежі, застрахувати майно чи купити валюту.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 14 до 30 листопада 2020 року запровадив карантин висхідного дня. При цьому, банкам, страховим компаніям та поштовим операторам дозволено працювати у вихідні.