НАЗК попередило про відсутність доступу до Реєстру е-декларацій через технічні роботи

Національне агентство з питань запобігання корупції попередило, що у вівторок, 17 листопада, протягом двох годин - з 20.00 до 22.00, буде відсутній доступ до Реєстру декларацій через технічні роботи на сайті.

Як передає Укрінформ, по це повідомляється на сайт НАЗК.

«У зв’язку з проведенням адміністратором Реєстру е-декларацій (ДП «Українські спеціальні системи») на своєму майданчику технічних робіт доступ до Реєстру е-декларацій буде обмежений сьогодні, 17 листопада, з 20.00 до 22.00», - йдеться в інформації.

Як повідомляв Укрінформ, з 14 листопада до 15 листопада був також відсутній доступ до Реєстру судових рішень, адміністратором якого є ДП «Українські спеціальні системи». Причина - технічні роботи.

28 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

29 жовтня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня, близько опівночі, Національне агентство з питань запобігання корупції поновило публічний доступ до Реєстру декларацій.