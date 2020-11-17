Мінфін залучив перший транш за спільним із ЄІБ проєктом для підтримки агропідприємств

Міністерство фінансів України розпочало реалізацію кредитної програми для малих та середніх підприємств аграрного сектору в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Проєкт «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» реалізується через низку комерційних банків, відібраними та погодженими спільно з ЄІБ, що дає можливість спрямувати кредитні коштів на привабливих умовах для аграріїв. На сьогодні реалізація проєкту перебуває в активній фазі та узгоджені перші кредитні угоди банків-учасників.

Проєкт спрямований на розширення доступу агропідприємств до доступного фінансування через банківське кредитування, зокрема на комплексну підтримку ланцюгів створення доданої вартості в аграрній галузі, а саме переробка зернових та олійно-жирових культур, а також рибне господарство та аквакультура.

«Розвиток малого та середнього бізнесу в аграрному секторі має велике значення для підвищення конкурентоспроможності економіки України та її стійкого зростання, а також для нарощування експорту агропродукції українських виробників, впровадженню найкращих доступних європейських технологій та методів управління. Міністерство фінансів України активно працює над підвищенням ефективності державної підтримки фермерів і кошти Європейського інвестиційного банку допоможуть створити необхідне джерело їхньої сталої підтримки через банківське кредитування», - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня 2019 року № 606 прийнята постанова КМУ «Про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Основний кредит для аграрної галузі - Україна».

28 листопада 2020 року відбувся офіційний захід щодо запуску проєкту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит для аграрної галузі - Україна»

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Кредит від Європейського інвестиційного банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників. За умовами проєкту, до первинної суми в 400 млн євро від Європейського інвестиційного банку мають бути додані ще 400 млн євро від українських банків-учасників проєкту.

Із вересня 2019 року триває відбір банків для участі у спільному проєкті України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».