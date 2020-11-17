Мінфін залучив перший транш за спільним із ЄІБ проєктом для підтримки агропідприємств

Мінфін залучив перший транш за спільним із ЄІБ проєктом для підтримки агропідприємств

Укрінформ
Міністерство фінансів України розпочало реалізацію кредитної програми для малих та середніх підприємств аграрного сектору в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Проєкт «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» реалізується через низку комерційних банків, відібраними та погодженими спільно з ЄІБ, що дає можливість спрямувати кредитні коштів на привабливих умовах для аграріїв. На сьогодні реалізація проєкту перебуває в активній фазі та узгоджені перші кредитні угоди банків-учасників.

Проєкт спрямований на розширення доступу агропідприємств до доступного фінансування через банківське кредитування, зокрема на комплексну підтримку ланцюгів створення доданої вартості в аграрній галузі, а саме переробка зернових та олійно-жирових культур, а також рибне господарство та аквакультура.

«Розвиток малого та середнього бізнесу в аграрному секторі має велике значення для підвищення конкурентоспроможності економіки України та її стійкого зростання, а також для нарощування експорту агропродукції українських виробників, впровадженню найкращих доступних європейських технологій та методів управління. Міністерство фінансів України активно працює над підвищенням ефективності державної підтримки фермерів і кошти Європейського інвестиційного банку допоможуть створити необхідне джерело їхньої сталої підтримки через банківське кредитування», - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня 2019 року № 606 прийнята постанова КМУ «Про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Основний кредит для аграрної галузі - Україна».

28 листопада 2020 року відбувся офіційний захід щодо запуску проєкту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит для аграрної галузі - Україна»

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Кредит від Європейського інвестиційного банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх виробників. За умовами проєкту, до первинної суми в 400 млн євро від Європейського інвестиційного банку мають бути додані ще 400 млн євро від українських банків-учасників проєкту.

Із вересня 2019 року триває відбір банків для участі у спільному проєкті України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».

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