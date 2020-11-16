ВВП України у ІІІ кварталі зменшився на 3,5%

ВВП України у ІІІ кварталі зменшився на 3,5%

Укрінформ
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІІ квартал 2020 року зменшився на 3,5% у порівнянні із ІІІ кварталом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що у порівнянні із попереднім кварталом ВВП країни у ІІІ кварталі цього року збільшився на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору).

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Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, падіння ВВП за січень-вересень 2020 року має становити 5,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року; за ІІІ квартал 2020 року проти третього кварталу минулого року – 3,6%.

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