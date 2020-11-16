Фондові індекси «стрибнули» після новини про ефективність другої COVID-вакцини

Світові ринкові індекси продовжили зростання після того, як американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал MarketWatch.

Британський індекс FTSE 100 зріс на 1,85%, німецький DAX - на 1,02% і французький CAC40 - на 2,17.

За даними CNBC, на тлі новин про ефективність другої вакцини проти коронавірусу також зросли індекси у США. Вартість Dow Jones Industrial Average зросла на 1,2%, а у S&P 500 - на 0,6%.

Зазначається, що акції компанії-розробника вакцини злетіли на 11% після оголошення новини у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.

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