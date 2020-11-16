Оператор газосховищ України дозволить банкам моніторити операції з газом у заставі

Оператор газосховищ України впроваджує нову послугу, що дасть змогу банкам відстежувати операції з природним газом в ПСГ, який клієнти використовують як заставу для отримання кредитів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укртрансгаз.

«Функція моніторингу природного газу, що зберігається в ПСГ, суттєво знижує ризики банку під час кредитування. Відповідно клієнт зможе отримати необхідне фінансування на більш вигідних умовах», - зазначили у компанії.

Для користування послугою моніторингу необхідно укласти тристоронню угоду між Оператором газосховищ, банком та клієнтом. Після цього банку надаватиметься обліковий запис користувача інформаційної платформи, що дасть можливість моніторити обсяги природного газу на рахунку клієнта. Газом, що є предметом угоди, власник зможе розпоряджатися лише за погодженням з банком.

Наразі свою зацікавленість у співпраці з Оператором газосховищ та замовниками його послуг підтвердила низка провідних українських банків ‒ як державних, так і приватних.

Нова послуга стане повністю доступною у грудні 2020 року після реалізації технічних функцій в інформаційній платформі ПСГ. Моніторинг можна буде здійснювати онлайн 24/7 в інформаційній платформі Оператора.

«Ми перебуваємо в постійному діалозі зі своїми клієнтами, завдяки чому підвищуємо прозорість і якість нашої роботи та запроваджуємо нові послуги. Ідея моніторингу газу як заставного майна народилася саме в таких обговореннях. Для Укртрансгазу ця послуга абсолютно нового формату, і ми впевнені, що вона буде затребувана серед наших українських клієнтів. Це дасть змогу їм кредитуватися на більш вигідних умовах і, таким чином, отримувати кошти на операційні витрати», – зазначив т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.