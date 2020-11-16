На поточному тижні курс гривні до долара істотно не зміниться - експерт

На поточному тижні курс гривні до долара істотно не зміниться, готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Іосуба.

За його словами, до кінця цього тижня очікується, що долар на міжбанку може торгуватися в межах 28,2 грн, а готівковий долар у банках - по 28,1/28,3 грн. За минулий тиждень курс національної валюти в різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і дуже незначно. Так, з минулого понеділка офіційний курс гривні до долара, встановлений НБУ, знизився з 28,14 до 28,12 грн (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень змінилися з 28,09/28,34 грн до 28,10/28,33 грн (+0,02%/- 0,02%).

На думку експерта, настільки незначні і при цьому різноспрямовані коливання курсу свідчать про його тимчасову рівновагу і про те, що ще деякий час він залишиться в межах поточних значень.