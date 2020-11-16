Україна та Іспанія проведуть онлайн бізнесмарафон

Посольство України в Іспанії 16 листопада розпочинає онлайн чотириденний бізнесмарафон «Україна-Іспанія», який включатиме бізнесконференцію та зустрічі представників дипустанов та бізнесу обох країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу диппредставництва, марафон 16 листопада відкриється онлайн бізнесконференцією "Перспективи співробітництва в аграрній сфері".

«Представники українських та іспанських дипломатичних установ, профільних міністерств, керівництва ТПП обох країн та ділових кіл України та Іспанії проаналізують сучасний стан та визначать пріоритетні напрями розширення українсько-іспанського економічного співробітництва в аграрному секторі», - поінформували у посольстві.

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Зазначається, що на 17 листопада заплановані В2В зустрічі українських експортерів зернових та олійних культур з іспанськими партнерами, на 18 листопада - консультації між Торгово-промисловими палатами України та Іспанії, у ході яких буде визначено план спільних бізнесових заходів на наступний рік, пріоритетні сфери торговельного співробітництва, а також окреслено форми інституційної співпраці, а на 19 листопада - онлайн зустріч з провідними іспанськими компаніями сектору відновлюваної енергетики з метою розширення іспанської інвестиційної участі в реалізації «зелених» проєктів в Україні.