Єгипет хоче купувати більше українського зерна - посол
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зазначається, зокрема, що співрозмовники позитивно відзначили той факт, що, незважаючи на пандемію, Україні та Єгипту вдалося зберегти високу динаміку двосторонніх контактів.
У цьому контексті сторони обговорили результати візиту української делегації до Каїра 26-29 жовтня цього року та проведені з високопосадовцями Єгипту переговори.
Жовква та Ельгаммаль також обмінялись думками щодо шляхів активізації співпраці у сферах торгівлі, промисловості, освіти, космосу, охорони здоров’я.
“Під час бесіди було наголошено на необхідності реалізації проєктів українських підприємств в АРЄ у промисловості та інфраструктурі. Заступник керівника Офісу Президента відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки”, - розповіли в ОП.
У свою чергу посол Єгипту висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес, а також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.
Сторони домовились продовжити підготовку до обміну візитами, зокрема на найвищому рівні, після стабілізації ситуації з коронавірусом.
Фото: president.gov.ua