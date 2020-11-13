Єгипет хоче купувати більше українського зерна - посол

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква обговорив із новопризначеним послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Айманом Ельгаммалем можливості збільшення експорту української продукції та проєкти у промисловості й інфраструктурі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, зокрема, що співрозмовники позитивно відзначили той факт, що, незважаючи на пандемію, Україні та Єгипту вдалося зберегти високу динаміку двосторонніх контактів.

У цьому контексті сторони обговорили результати візиту української делегації до Каїра 26-29 жовтня цього року та проведені з високопосадовцями Єгипту переговори.

Жовква та Ельгаммаль також обмінялись думками щодо шляхів активізації співпраці у сферах торгівлі, промисловості, освіти, космосу, охорони здоров’я.

Читайте також: В Україні застерігають від запровадження державного регулювання цін на зерно

“Під час бесіди було наголошено на необхідності реалізації проєктів українських підприємств в АРЄ у промисловості та інфраструктурі. Заступник керівника Офісу Президента відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки”, - розповіли в ОП.

У свою чергу посол Єгипту висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес, а також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.

Сторони домовились продовжити підготовку до обміну візитами, зокрема на найвищому рівні, після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Фото: president.gov.ua