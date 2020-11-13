Фонд держмайна продав восьмий об'єкт спиртової галузі

Восьмий об'єкт спиртової галузі - Козлівське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту - продано з аукціону за 59 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд державного майна України у Фейсбуці.

«Нещодавно завершився аукціон з продажу майна Козлівського МПД та зберігання спирту (30 км від Тернополя). Це вже 8-ий об'єкт спиртової галузі, для якого ми залучили приватного інвестора», - йдеться у повідомленні.

У Фонді додали, що за об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла у 1,6 раза – із 37,6 млн грн до 59 млн грн.

Новий власник отримає, зокрема горілчаний цех, спиртосховище, виробничу лабораторію, будівлю солодового відділення і крохмального цеху.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Лише після цього, нагадали у ФДМУ, процес приватизації Козлівського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

Фонд державного майна 12 листопада продав на аукціоні сьомий, Марилівський, спиртзавод за 120 млн грн. Загалом у листопаді, за інформацією ФДМУ, для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі буде запропоновано 10 об'єктів ДП «Укрспирт».

ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.