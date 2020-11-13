Мінекономіки розширило на 417 одиниць перелік сільгосптехніки для держпідтримки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується з державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«До переліку додано 417 нових найменувань техніки та обладнання, тепер їх налічується 14 573 від 191 заводів-виробників. Перелік заводів-виробників також збільшився на 6. Це означає, що скористатись підтримкою зможе ще більше аграріїв і виробників», - коментує міністр Ігор Петрашко.

У профільному міністерстві зазначили, що аграріям вже компенсовано близько 986,3 млн грн за придбану техніку і обладнання. Кошти отримали 3 601 аграрія, які придбали 7 447 одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму майже 4 млрд грн.

«Ми очікуємо, що обсяг компенсації за заявками по цій програмі на кінець року перевищить запланований ресурс, тому Мінекономіки вже ініціювало відповідні зміни щодо перерозподілу коштів з інших програм. Позиція міністерства в тому, щоб задовольнити потреби усіх сільгоспвиробників, які подають документи на держпідтримку», - зазначив міністр.

До нових одиниць техніки додалися посівний напівпричіпний комплекс Narmada для посіву за технологією Strip-Till, агрегати для внесення рідких мінеральних добрив, зерноочищувальні сепаратори, технологічне обладнання для комбікормових заводів та елеваторних комплексів, зерносушарки, вагове обладнання для зважування сільгосппродукції, напівпричепи, ґрунтообробна техніка, обладнання для утримання ВРХ та свиней тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, на 2020 рік бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено 1 млрд гривень.