«Гарантований покупець» підбив підсумки першого місяця торгівлі «зеленою» електрикою

ДП «Гарантований покупець» у жовтні 2020 року за результатами перших п’яти аукціонів з продажу «зеленої» електроенергії на біржі реалізував 256 115 МВт-годин електроенергії з ВДЕ за середньозваженою ціною близько 1300 грн/МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

«Гарантований покупець» 5 жовтня 2020 року вперше в історії України ініціював продаж «зеленої» електроенергії за двосторонніми договорами на біржовому аукціоні та протягом жовтня організував п’ять аукціонів із продажу відновлюваної електроенергії на біржі. Підприємство реалізувало 99,9 % виставленої товарної продукції - 256 115 МВт-годин електроенергії з ВДЕ. У торгах взяли участь понад як два десятки учасників, які в ході конкурентних торгів запропонували за електроенергію з ВДЕ на 35-52% більше від стартової ціни.

Період постачання електроенергії – жовтень та листопад.

Для збереження зацікавленості до аукціонів з боку максимальної кількості учасників до продажу пропонувалися ряд продуктів з лотами різних розмірів у різні години доби.

«Яскравою рисою таких аукціонів є суттєве зростання ціни відносно стартової, яка визначається відповідно до Порядку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двосторонні договори, які уклав «Гарантований покупець», сприяли зниженню небалансів та отриманню додаткового доходу.

Як відомо, «Гарантований покупець» отримав можливість продавати «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах завдяки двом нормативно-правовим актам:

Закону № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», який набув чинності 1 серпня 2020 року;

постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».

Маючи на меті підвищення ефективності торгівлі «зеленою» електроенергією 28 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Це рішення дозволило підприємству самостійно визначати обсяги електроенергії для виходу на торги, враховуючи нестандартні продукти для аукціону.