Укрзалізниця призначила поїзди Львів — Бахмут та Харків — Миколаїв, які курсуватимуть з 13 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"Укрзалізниця призначила поїзди № 142/141 Львів — Бахмут та № 251/252 Харків — Миколаїв. Ці поїзди курсуватимуть вже з 13 листопада цього року",- йдеться у повідомленні.

Поїзд № 142/141 Львів — Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 23:25 та прибуття до Львова о 04:32 через добу. Під час рейсу поїзд перетинає майже всю Україну зі заходу на схід, робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

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Також з 13 листопада розпочинає курсування поїзд № 251/252 Харків — Миколаїв. Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 та прибуватиме до Миколаєва о 07:00. З Миколаєва поїзд курсуватиме через день по парних числах. Відправлення о 19:45 та прибуття до Харкова о 09:57. Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.