У Нацбанку здивовані збільшенням суми, яку регулятор має переказати до бюджету-2021
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.
«Нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів. Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку», - сказав Шевченко.
Він зауважив, що позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк перерахував 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше, ніж передбачено законом про держбюджет на 2020 рік.