Мінстратегпром зацікавлений у співпраці з профспілками - Уруський

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України зацікавлені в співпраці з вітчизняними профспілковими організаціями задля соціально-економічного розвитку країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у Фейсбуці.

Він наголосив, що Україна має бути міцною промислово розвиненою країною, де потужним є як державний, так і приватний сектори економіки.

За словами Уруського, представники галузевих профспілок акцентують увагу на необхідності державної підтримки української промисловості в умовах пандемії, а також виведення вітчизняних виробників на конкурентоспроможний рівень.

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Віцепрем'єр-міністр зазначив, що в Мінстратегпромі вважають за необхідне поглиблювати подальшу співпрацю з профспілками та врахують пропозиції, надані їхніми представниками, в подальшій роботі.