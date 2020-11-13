Україна та ЄС поглиблять співпрацю у сфері критичної сировини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марош Шефчовіч домовились про співпрацю у сфері критичної сировини.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

«Україна та ЄС домовилися поглибити співпрацю у сфері критичної сировини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шмигаль та Шефчовіч обговорили шляхи активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері критичної сировини та побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною у цій сфері.

Шмигаль наголосив, що основною метою України у сфері економічного співробітництва з ЄС є подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, як це закріплено в положеннях Угоди про асоціацію. Він зазначив, що Україна підтримує наміри Євросоюзу розвивати стратегічне партнерство з іншими країнами.

«Розглядаємо можливості для спільної розробки з ЄС підходів щодо використання українського потенціалу у видобувній галузі, щоб допомогти ЄС і разом будувати глобальні конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі», — сказав Прем’єр-міністр.

За його словами, для України важливо ініціювати спільний проєкт із геологічного вивчення рудовиявлення корисних копалин і протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які віднесені до стратегічного переліку Євросоюзу.

«Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проєкт верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро. Для України важливою була б допомога ЄС у розгляді такої кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання. Цей проєкт стосується не лише верифікації запасів, а й підготовки родовищ до аукціону», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також привітав запуск Європейського альянсу критичної сировини: «Упевнений, українські стейкхолдери приєднаються до діяльності Альянсу і налагодять взаємовигідну співпрацю з європейськими партнерами».

Шмигаль запропонував застосувати інноваційний кластерний підхід у розвитку співробітництва в сировинній сфері: «Ми могли б розглянути можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б поставлятися в країни Європи та на інші світові ринки».

Україна, за словами Прем’єр-міністра, також готова розглянути можливість запуску спільного проєкту підтримки України з верифікації наявної інформації про розвідані й потенційні запаси критичної сировини.