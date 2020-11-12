«Мотор Січ» відправляє частину співробітників у «простій» через коронавірус

Керівництво запорізького АТ «Мотор Січ» відправляє частину співробітників у простій до кінця листопада через епідемію коронавірусу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор зі зв'язків з громадськістю АТ «Мотор Січ» Анатолій Малиш.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, що зберігається, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, з 16 до 29 листопада співробітники інженерно-технічного і допоміжних цехів, а також співробітники старше 60 років відправляються у простій. Фінансовому директору доручено виплатити людям дві третини від окладу або тарифної ставки", - сказав Малиш.

При цьому він підкреслив, що співробітники підрозділів і служб, що відповідають за безперебійну роботу підприємства, залишаються на робочих місцях.

Малиш розповів, що на підприємстві дотримується масочний режим і щодня проводиться температурний скринінг. А за недотримання карантинних норм передбачено покарання аж до звільнення.

У той же час на підприємстві не уточнили, скільки співробітників буде виведено у простій, а також скільки працівників вже заразилися коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада в Україні зареєстровано 500865 випадків захворювання COVID-19, з них летальних 9145, одужали 227694 людини. За минулу добу виявлено 11057 нових випадків коронавірусної хвороби.