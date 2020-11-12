Bitcoin уперше майже за три роки пробив позначку в $16 тисяч

На сьогодні вартість криптовалюти Bitcoin становить 16 157 доларів США, уперше з 6 січня 2018 року.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

У порівнянні з минулим роком поточна вартість Bitcoin зросла на 123%, і на близько 50% у цьому кварталі.

Аналітик Кайл Девіс вважає, що інвестори й надалі будуть продовжувати інвестувати у криптовалюту.

Він також не виключає, що цього року Bitcoin проб’є рекордну досі позначку у 20 тисяч доларів. На думку інших криптовалютних аналітиків, це може навіть статися у грудні.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада вартість криптовалюти Bitcoin становила 15 700 доларів США.