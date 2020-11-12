До Нацбанку в ІІІ кварталі надійшло на 73% більше звернень громадян

Національний банк України у третьому кварталі 2020 року отримав та опрацював 16 290 звернень громадян, що на 73% більше порівняно з другим кварталом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Із отриманих у липні-вересні звернень 10 395 – це дзвінки до контакт-центру, а 5 895 – це письмові звернення. Майже половина письмових звернень – 47% або 2 745 звернень – мали ознаки порушення прав споживачів. Решта письмових звернень та дзвінків до контакт-центру – це роз’яснення й довідки для громадян і фінансових установ.

Найчастіші питання у письмових зверненнях: відносини за мікрокредитами (33,5% звернень), стягнення боргів банків та фінансових компаній (17,7%), відносини за обов’язковими видами страхування (11,7%), відносини за кредитами банків (7,9%), а також платіжні картки та розрахунки (7,6%).

Найчастіше споживачі зверталися щодо небанківських фінустанов. У третьому кварталі 2020 року НБУ отримав 4 295 письмових звернень щодо роботи небанківських фінансових установ. Найчастіше – у 70% випадках – у письмових зверненнях споживачі скаржилися на роботу фінансових компаній, що займаються мікрокредитуванням (усього – 2 965). Решта звернень стосувалися страхових компаній (усього – 854 або 20%), кредитних спілок (396 звернень) та ломбардів (84 звернення).

Частка звернень щодо небанківських установ з ознаками порушення прав споживачів становила 54% (2 325 звернень з 4 295). Для фінансових компаній, які видають мікрокредити, частка звернень з ознаками порушення прав споживачів становила 55% (1 573 звернень з 2 965), для страхових компаній – 42% (усього 363 звернення з 854), для кредитних спілок – 96% (389 звернень з 396).

Серед проблемних питань, пов'язаних із роботою небанківських установ: нерозуміння клієнтами правомірності онлайн-договорів, неповернення коштів вкладникам кредитних спілок, несправедливі умови договорів, жорсткі методи стягнення простроченої заборгованості.

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Загалом кількість звернень у третьому кварталі 2020 року зросла на 73% порівняно з другим кварталом 2020 року. Зазначається, що причина такого росту – розширення повноважень Національного банку, який з 1 липня став регулятором більшості небанківських установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.