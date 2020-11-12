Нафта торгується різноспрямовано: Brent близько $ 44 за барель, WTI - $ 41

Ціни на нафту змінюються різноспрямовано в четвер, 12 листопада, ринок чекає даних про запаси у США й оцінює сигнали про те, що країни ОПЕК + можуть відкласти заплановане на початок наступного року зняття частини обмежень на видобуток нафти.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,79 за барель, що на $ 0,01 (0,02%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 41,49 за барель, що на $ 0,04 (0,1%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,80 і $ 41,45 відповідно.

ОПЕК + може зберегти поточні умови угоди про обмеження видобутку нафти на початку 2021 року або ще більше скоротити обсяги виробництва, якщо того потребуватиме ситуація на ринку, сказав у середу міністр енергетики Алжиру Абдельмаджид Аттар.

ОПЕК + може утриматися від запланованого збільшення видобутку на 2 мільйони барелів на добу на січень, і ринок врахував цей фактор у котируваннях, вважають аналітики.

Ф'ючерси на нафту марки Brent і марки WTI зросли цього тижня завдяки надіям на ефективну вакцину від COVID-19. Виробник ліків Pfizer (NYSE: PFE) Inc у понеділок повідомив, що його експериментальна вакцина показала ефективність понад 90% у запобіганні COVID-19, згідно з даними масштабного дослідження.

"Це чудова новина, жодних сумнівів ... Але для впровадження вакцини потрібен час, і так само потрібен час, щоб це позитивно вплинуло на попит", - сказав Лахлан Шо з National Australia Bank.

Тим часом постійне зростання кількості випадків COVID-19 в Європі, США та Латинській Америці продовжує обмежувати глобальний попит на паливо. За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померло 10 180 осіб, що стало рекордним показником з початку пандемії.

Організація країн-експортерів нафти вкотре знизила прогноз світового попиту на нафту в 2020 році і тепер чекає його скорочення на 9,75 мільйона барелів на добу до минулорічного рівня до 90,01 мільйона барелів на добу, йдеться в листопадовій доповіді ОПЕК.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,87 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,79 долара за барель, що на 1 цент нижче рівня закриття торгів ($ 43,80).