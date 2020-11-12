Нафта торгується різноспрямовано: Brent близько $ 44 за барель, WTI - $ 41
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,79 за барель, що на $ 0,01 (0,02%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 41,49 за барель, що на $ 0,04 (0,1%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,80 і $ 41,45 відповідно.
ОПЕК + може зберегти поточні умови угоди про обмеження видобутку нафти на початку 2021 року або ще більше скоротити обсяги виробництва, якщо того потребуватиме ситуація на ринку, сказав у середу міністр енергетики Алжиру Абдельмаджид Аттар.
ОПЕК + може утриматися від запланованого збільшення видобутку на 2 мільйони барелів на добу на січень, і ринок врахував цей фактор у котируваннях, вважають аналітики.
Ф'ючерси на нафту марки Brent і марки WTI зросли цього тижня завдяки надіям на ефективну вакцину від COVID-19. Виробник ліків Pfizer (NYSE: PFE) Inc у понеділок повідомив, що його експериментальна вакцина показала ефективність понад 90% у запобіганні COVID-19, згідно з даними масштабного дослідження.
"Це чудова новина, жодних сумнівів ... Але для впровадження вакцини потрібен час, і так само потрібен час, щоб це позитивно вплинуло на попит", - сказав Лахлан Шо з National Australia Bank.
Тим часом постійне зростання кількості випадків COVID-19 в Європі, США та Латинській Америці продовжує обмежувати глобальний попит на паливо. За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померло 10 180 осіб, що стало рекордним показником з початку пандемії.
Організація країн-експортерів нафти вкотре знизила прогноз світового попиту на нафту в 2020 році і тепер чекає його скорочення на 9,75 мільйона барелів на добу до минулорічного рівня до 90,01 мільйона барелів на добу, йдеться в листопадовій доповіді ОПЕК.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,87 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,79 долара за барель, що на 1 цент нижче рівня закриття торгів ($ 43,80).