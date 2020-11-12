РФ втратила провідну роль у постачанні газу й нафти до Туреччини - експерт

Останніми роками Туреччина провела ефективну диверсифікацію джерел постачання газу й нафти, значно зменшивши свою залежність від російських енергоносіїв.

Про це в рамках дискусії Львівського безпекового форуму заявив директор турецької дослідницької програми у Вашингтонському інституті близькосхідної політики Сонер Джагаптай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 2014-15 років, коли Туреччина багато чого усвідомила щодо імпорту природного газу та нафти з Росії (так само як і з Ірану), вона диверсифікувала його. Так, було побудовано «Турецький потік», призначений до транспортування російського газу в обхід України, але він насправді не використовується. Натомість Туреччина активно використовує трубопровід з Азербайджану», - зазначив Джагаптай.

Він наголосив, що Росія більше не домінує в постачанні енергоносіїв до Туреччини.

«Туреччина вже не має великих сподівань на Росію в питанні імпорту природного газу та нафти, тож продовжить диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв», - пояснив експерт.

У цьому контексті він оцінив ситуацію в Нагірному Карабаху. Контроль над цим регіоном, на думку Джагаптая, дає стабільність та безпеку в постачанні енергоносіїв як з Азербайджану, так і з сусіднього Ірану.

Як повідомлялося, Львівський форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме до 14 листопада. Загалом, шість вебінарів стосуються міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами регіону Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростання інформатизації суспільства.