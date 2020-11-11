Кабмін збільшив квоти на відвантаження етилового спирту для виробництва ліків

Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови від 5 січня 2011 року № 9, якими збільшив квоти на відвантаження етилового спирту низці підприємств.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 11 листопада.

«Проєктом акту передбачено збільшення квот на відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 10-відсоткового спирту етилового», - йдеться в пояснювальній записці.

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Так, згідно з додатком до постанови, квоти збільшено «АТ «Вітаміни», ПАТ «Біолік», ПАТ «Фітофарм», «ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ТОВ «Тернофарм».