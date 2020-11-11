Потреби ринку праці вплинуть на реформу професійно-технічної освіти – Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулася зустріч із представниками програми «U4Skills: кращі навички для сучасної України» для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що наразі програма запроваджується в 7 пілотних регіонах: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Надалі досвід цих регіонів поширюватиметься на всю країну. Впровадження програми ЄС та його держав-членів - Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії, здійснюється у співпраці з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та іншими зацікавленими стейкхолдерами для того, щоб максимально достовірно визначити галузевий та кількісний запит на різних фахівців у регіонах України.

«Держава зацікавлена у партнерстві задля ефективної побудови комплексної системи аналізу ринку праці, подальшої інтеграції отриманих даних з державним замовленням та актуалізації напрямків підготовки фахівців відповідно до поточних та перспективних потреб ринку праці в Україні. Для нас важливо провести ефективні та життєздатні зміни, щоб випускники могли знаходити роботу, а не поповнювати перенасичені фахівцями галузі, у яких обмаль вільних робочих місць», - прокоментувала проєкт перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко.

Наголошується, що реформа професійно-технічної освіти, серед іншого, сфокусована на створенні Центрів досконалості з сучасним обладнанням і технологіями для навчання. Вони стануть хабами, де втілюватимуться кращі практики реформи і які ділитимуться своїм досвідом з іншим закладами по всій країні. EU4Skills триватиме до 2023 року.

Джемал Ходжич, старший радник проєкту, під час зустрічі презентував інформаційні системи про ринок праці з пропозиціями переліку заходів для виконання.

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Заступниця директора державного центру зайнятості Юлія Жовтяк подякувала представникам програми за надану регіональним працівникам служби зайнятості допомогу у проведенні пілотних досліджень та наголосила на необхідності отримання максимально практичних результатів від впровадження пілотних проєктів з подальшим поширенням в інші регіони, висловила зацікавленість у об’єднанні цієї роботи на платформі служби зайнятості.

Заплановано, що програма EU4Skills допоможе у створення аналітичної системи, європейські експерти підготують методичні матеріали, проведуть навчання представників усіх зацікавлених сторін.

За інфорамцією міністерства, учасники зустрічі домовились про підписання Меморандуму між сторонами, підготовку дорожньої карти відповідних дій, визначення початкового набору критеріїв аналізу, джерел, архітектури системи тощо.

«EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні Європейською комісією та країнами-членами: Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією. Презентація програми відбулась 5 грудня 2019 року в м. Київ. Керівник програм співробітництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг.

Загальне фінансування програми складає 58 млн євро, 21 млн з яких спрямують на оновлення обладнання та інфраструктури.

Метою програми є: модернізація інфраструктури; закупівля обладнання; створення Центрів професійної досконалості; проведення навчання майстрів та викладачів.