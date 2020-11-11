Нафта дорожчає на даних про зменшення запасів у США

Ціни на нафту продовжують підвищуватися в середу, 11 листопада, на даних Американського інституту нафти (API) про зменшення запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,97 за барель, що на $0,36 (0,83%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,36 (0,87%) і становить $41,72 за барель. Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $43,61 і $41,36 відповідно.

Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 5,15 млн барелів, запаси бензину - на 3,3 млн барелів, дистилятів - на 5,62 млн барелів.

За попередні дві сесії ціни на нафту зросли на 11% завдяки новинам про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США і на новинах про успіх випробувань вакцини від COVID-19 американської компанії Pfizer (NYSE: PFE) Inc. і німецької BioNTech.

Підвищення цін на нафту триває, незважаючи на те, що захворюваність на коронавірусну інфекцію як і раніше зростає, як в Європі, так і в США, і запроваджуються нові обмежувальні заходи.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 44,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 43,98 долара за барель, що на 37 центів вище рівня на момент закриття торгів ($43,61).