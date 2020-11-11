Нафта дорожчає на даних про зменшення запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $43,97 за барель, що на $0,36 (0,83%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,36 (0,87%) і становить $41,72 за барель. Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $43,61 і $41,36 відповідно.
Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 5,15 млн барелів, запаси бензину - на 3,3 млн барелів, дистилятів - на 5,62 млн барелів.
За попередні дві сесії ціни на нафту зросли на 11% завдяки новинам про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США і на новинах про успіх випробувань вакцини від COVID-19 американської компанії Pfizer (NYSE: PFE) Inc. і німецької BioNTech.
Підвищення цін на нафту триває, незважаючи на те, що захворюваність на коронавірусну інфекцію як і раніше зростає, як в Європі, так і в США, і запроваджуються нові обмежувальні заходи.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 44,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 43,98 долара за барель, що на 37 центів вище рівня на момент закриття торгів ($43,61).