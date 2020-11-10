ТСК із захисту інвесторів ініціювала пакет антирейдерського законодавства - депутатка

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів під час онлайн презентації за підсумками роботи ініціювала пакет антирейдерського законодавства.

Про це повідомила голова ТСК, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко (фракція "Слуга народу") у Фейсбуці.

"600 адвокатів взяли участь в онлайн презентації роботи нашої ТСК по захисту інвесторів. Спецкомісія вже ініціювала пакет антирейдерського законодавства. Якщо представники адвокатської спільноти мають ідеї для законотворчості, які зможуть поліпшити інвестиційний клімат та полегшити ведення бізнесу – ми завжди відкриті до такої співпрації", - зауважила депутатка.

Як повідомлялось, Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів - колегіальний орган, створений у ВРУ, з метою максимального сприяння процесу залучення інвестицій в Україну, як внутрішніх, так і зовнішніх, розробки змін до законодавства, які створили би такі умови роботи, які були б цікаві бізнесу т а потенційним інвесторам. На це також направлений, зокрема, і проект Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

ТСК також розглядає скарги бізнесу і працює спільно з урядовою організацію для залучення інвестицій UkraineInvest.