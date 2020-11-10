У Мінекономіки заявляють про чергову хвилю реалізації земельної реформи восени 2020 року

Чергова хвиля реалізації земельної реформи почалася у листопаді цього року ухваленням закону про державну підтримку аграріїв.

Таку думку заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький висловив 10 листопада під час онлайн-конференції, організованої Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Осінь 2020 року - це чергова хвиля успішної реалізації земельної реформи, яка була започаткована голосуванням законопроєкту №3295 про держпідтримку ("Про державну підтримку сільського господарства України" - ред.) 5 листопада. Ми знаємо, що в нас були прийняті рішення весною закон про обіг земель, національну інфраструктуру геопросторових даних, влітку прийнято просторове планування громад. Тепер ми рухаємося далі», - сказав Висоцький.

Щойно ухвалений закон він вважає "повним перезавантаженням" державної аграрної підтримки.

«Фактично ще у вересні 2019 року спільно всі гілки влади з залученням громадськості задекларували, що необхідно перезавантажити держпідтримку, зробити на базі трьох простих, але дуже важливих принципів. Перший – прозорість. Ми відразу з вересня 2019 року зробили всі процеси державної підтримки онлайн відкритими і доступними. І саме впровадження Державного аграрного реєстру, про який йде мова у (законопроєкті - ред.) №3295, - це така інституалізація прозорості державної підтримки. Тому що, фактично, кожен фермер зможе зі свого робочого місця чи з дому зареєструватися і подати документи на будь-яку з програм держпідтримки», - заявив заступник міністра.

Він пояснив, що, завдяки Державному аграрному реєстру, "і банк не буде сумніватися в правдивості документів, а буде бачити з первинного джерела всю інформацію. Це буде сприяти відкритості самих фермерів і можливості залучення фінансування".

Другий, за словами Висоцького, принцип – справедливість.

«Зараз чітко в законопроєкті написано – не може бути більше отримано, ніж 10 тис. мінімальних зарплат. З січня наступного року - це 60 млн грн. У межах держави це цілком реальна сума. Що дуже важливо – закладувана передбачуваність. Не за принципом: у листопаді дізналися, що працює в січні. А чітко закладені орієнтири, які були завчасно узгоджені з асоціаціями. <...> Люди можуть чітко наступні п'ять років розуміти, чого очікувати і у що інвестувати», - підсумував Висоцький.

Також заступник міністра економіки анонсував розгляд у ВР законопроєкту №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", який внесено до порядку денного парламенту на наступний тиждень.

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) - п'ятирічна програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою прискорення економічного розвитку сільських громад країни. Програма USAID АГРО має допомогти збільшити доходи малих та середніх сільгосппідприємств та допомогти створити в Україні прозорий і справедливий ринок сільгоспземель.