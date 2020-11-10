Суд просять зобов'язати Кабмін звільнити одного з членів НКРЕКП

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов з вимогою зобов'язати Кабінет Міністрів звільнити Ольгу Бабій з посади члена НКРЕКП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Суд просять визнати протиправною бездіяльність уряду у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Крім того, позивач просить зобов’язати Кабмін видати розпорядження про звільнення Бабій з посади.

Суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Читайте також: Міненерго представило основні показники прогнозного балансу електроенергії на 2021 рік

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 29 жовтня 2019 року призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.