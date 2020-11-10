Ніхто не телефонує в держбанки з проханням штучно «підтягнути» курс – НБУ

Національний банк України запевняє, що ніхто не телефонує в державні банки з проханням штучно «підтягнути» курс в той чи інший бік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

"В Україні діє гнучке курсоутворення. Національний банк намагається без необхідності не втручатися в роботу ринку. Участь НБУ необхідна лише під час сильних коливань і значному розходженню у попиті та пропозиції. Ніхто не телефонує в державні банки з проханням штучно «підтягнути» курс в той чи інший бік", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що завдяки дотриманню цих принципів формується справедливий ринковий курс гривні.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні гривня знизилася до долара та євро приблизно на однакову величину. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 28,2989 грн до 28,4383 грн (+ 0,49%). Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 33,1309 грн до 33,2984 грн (+ 0,51%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку. Практично однакове зростання долара і євро пов'язане з тим, що валютна пара EUR /USD на світовому ринку за підсумками місяця практично не змінилася, і залишилася поблизу 1,1710.

Фото: НБУ