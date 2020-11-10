В суді оскаржують створення Морської адміністрації

Профспілкова організація міста Миколаєва «Сильні разом» просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправною постанову Кабміну про створення Державної служби морського та річкового транспорту України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Профспілкової організації міста Миколаєва «Сильні разом» до Кабінету Міністрів України. Серед вимог позову - визнати протиправною постанову Уряду, якою у 2017 році було створено Державну службу морського та річкового транспорту України (Морську адміністрацію)», - ідеться в повідомленні.

Окрім того, позивач просить суд поновити строк на оскарження, про що зазначив у відповідній заяві, поданій разом із позовом.

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На думку позивача, створення, існування та діяльність Морської адміністрації на сьогодні є незаконною.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація).

22 серпня 2018 року уряд прийняв рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року №1095.