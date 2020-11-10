Укрзалізниця почала серійне виробництво гальмівних колодок

Укрзалізниця освоїла і розпочала серійне виробництво гальмівних колодок для електровозів на потужностях ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

Про це повідомив член правління УЗ Франтішек Буреш, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

За його словами, серійне виробництво гальмівних колодок дозволить компанії поліпшити безпеку руху на залізниці, усунути проблеми із закупівлями деталей і, що найважливіше, зберегти робочі місця.

«Це величезний крок вперед у секторі ремонтних потужностей компанії. По-перше, це дозволить нам бути незалежними в питанні закупівлі комплектуючих, адже ДТРЗ ( «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» - ред) зможе закрити річну потребу Укрзалізниці в гальмівних колодках даного типу. По-друге — покращить стан безпеки руху. І найважливіше — ми зможемо завантажити на 100% ливарний цех заводу, а це збереження робочих місць та наших залізничних кадрів», — зазначив член правління Укрзалізниці.

Франтішек Буреш зазначив, що ДТРЗ щомісяця може виготовляти від 2 до 4 тис. гальмівних колодок, тоді як місячна потреба Укрзалізниці в колодках даного типу становить до 5 тис. одиниць.

В Укрзалізниці зауважили, що згідно зі стратегією розвитку УЗ на 2019–2023 роки, компанію буде розділено на чотири бізнес-вертикалі за напрямами: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, виробництво та ремонти.

Читайте також: Наступного року в Укрзалізницю інвестують 25 мільярдів

Як раніше повідомляв голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, у 2021 році сума інвестицій в оновлення інфраструктури, локомотивів, вантажних вагонів та пасажирських перевезень сягне понад 25 млрд грн, з яких 4,1 млрд грн — у локомотивне господарство.