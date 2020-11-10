Сальдо зовнішньої торгівлі продукцією АПК цьогоріч знизилося на $1 мільярд

За січень-жовтень 2020 року експорт продукції АПК становив 17,6 млрд дол., що на 1,7% менше, ніж за аналогічний період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

При цьому імпорт аграрної продукції продовжує тренд до зростання. Так, за перші десять місяців 2020 року він сянув майже 5,1 млрд дол., що на 14,4% більше, ніж за січень-жовтень минулого року.

«Зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 12,5 млрд дол., що майже на 1 млрд дол. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зменшення торговельного балансу на 7%, порівняно з минулим роком, пояснюється відносно низькими цінами на зернові та олійні культури і продукти їх переробки в першій половині року, а також меншим врожаєм 2020 року», – пояснив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

Зазначається, що у товарній структурі експорту трійка лідерів залишається без змін. Найбільше зросли поставки: соняшникової олії – на 703,8 млн дол. (+21%), пшениці – на 173,4 млн дол. (+6%) та ячменю – на 161,7 млн дол. (+37%). Натомість скоротилися поставки: кукурудзи – на 482,2 млн дол. (-12%), соєвих бобів – на 415 млн дол. (-48%) та насіння ріпаку – на 337 млн дол. (-29%).

За інформацією УКАБ, Україна продовжує нарощувати імпорт: сирів – на 87,6 млн дол. (в 2,1 раза), тютюну – на 59,6 млн дол. (+40%). Водночас скорочується імпорт: насіння соняшнику – на 21,1 млн дол. (-11%), кукурудзи – на 17 млн дол. (-16%) та мороженої риби – на 10,9 млн дол. (-4%).

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами підписання Мінекономіки та учасниками ринку Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту, у 2020/2021 маркетинговому році (МР) Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Станом на 26 жовтня Україна з початку 2020/2021 МР (1 липня) експортувала 15 млн тонн зернових та зернобобових культур, що майже на 3 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.