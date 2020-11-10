Мінінфраструктури відібрало перевізників для міжобласних автобусних маршрутів

Згідно з результатами конкурсу з перевезення пасажирів на міжобланих автобусних маршрутах, право працювати на 109 маршрутах по всій території України отримали 134 перевізники.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляє пресслужба міністерства.

«134 перевізники незабаром вирушать на 109 міжобласних маршрутів за результатами конкурсу з перевезення пасажирів, який ми оголошували у вересні. Ми провели чесний і прозорий відбір конкурсантів за заявницьким принципом. Безпека і комфорт перевезень, а також екологічність залишаються для нас головними пріоритетами у виборі громадського транспорту. Тому серед основних умов для участі перевізників була відповідність вимогам екологічності не нижче Євро-2. Також всі переможці конкурсу відповідають за класом, категорією і пасажиромісткістю відповідно до встановлених законодавством вимог, передбачають можливість встановлення обладнання для здійснення контролю за роботою рухомого складу в реальному часі, і що важливо, не переобладнані з вантажних транспортних засобів», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Для отримання дозвільних документів на перевезення пасажирів на вищезазначених міжобласних автобусних маршрутах загального користування за результатами конкурсу, необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України, як організатор перевезень на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області, провело 23 вересня 2020 року конкурс з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах.