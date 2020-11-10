За програмою доступних кредитів минулого тижня банки видали 519 мільйонів – Мінфін

У межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за минулий тиждень уповноважені банки видали 259 кредитів на загальну суму в 519 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 61% (318 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, 17% (87 мільйонів гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити і антикризові кредити під 3% складають 22% (114 мільйони гривень).

Від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 5373 позики на загальну суму в 12,69 млрд грн. Із них 9,12 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,444 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,125 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

Міністерство нагадує, що Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 19 банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк", ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ "Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Агропросперіс банк».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.