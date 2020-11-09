НБУ дозволив Тігіпку купити Промінвестбанк
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ресурс Finbalance з посиланням на НБУ.
"За даними НБУ, він погодив набуття Сергієм Тігіпком опосередкованого набуття (через компанію Luregio Limited) 100% у капіталі ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай". Відповідне рішення №21/1699-пк було прийняте регулятором 30 жовтня 2020", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня Національний банк України отримав пакет документів від Сергія Тігіпка для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію Luregio Limited) істотної участі в ПАТ «Промінвестбанк» у розмірі 99,77% у статутному капіталі банку. Тігіпку належить ТАСкомбанк і Універсал Банк (на базі якого діє проєкт Монобанк). Бізнесмен купує банк у ФК «Фортіфай», якій було продано у березні 2020 року пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,7726% на фондовій біржі ПФТС за 268,7 млн грн.