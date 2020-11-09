У НБУ призначили начальника Управління фінансових та операційних ризиків

Начальником Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку призначений Сергій Демиденко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

За результатами відкритого конкурсного відбору на вакантну посаду начальника Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України призначено Сергія Демиденка.

До його сфери компетенції, зокрема, належатиме: організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ, забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками, організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності, а також організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.

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Сергій Демиденко з вересня 2020 року виконував обов’язки начальника Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку. Загалом він працює в Національному банку з 2017 року, із грудня 2019 року – заступником начальника Управління фінансових та операційних ризиків. До роботи в Національному банку він упродовж дев’яти років працював у ПАТ “Укрсоцбанк” і очолював управління ринкових ризиків цього банку (2015 – 2017 роки).