НБУ виключив з Держреєстру фінустанов кредитну спілку та страхову компанію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Відповідне рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 6 листопада 2020 року.
Як повідомлялося, у вересні цього року ПрАТ «СК «В. І П.» було анульовано усі ліцензії за її заявою. Станом на дату виключення з ДРФУ заборгованості за страховими виплатами в ПрАТ «СК «В. І П.» немає. Обсяги страхових премій компанії за 9 місяців 2020 року склали 2,12 млн грн, водночас основним напрямом діяльності було обслуговування юридичних осіб. З фізичними особами компанія не працювала.
Кредитній спілці «Скарбниця нації» анульовані ліцензії на підставі її заяви ще попереднім регулятором - Нацкомфінпослуг. Станом на дату виключення кредитної спілки з ДРФУ в неї немає заборгованості перед кредиторами.