НБУ виключив з Держреєстру фінустанов кредитну спілку та страхову компанію

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ) кредитну спілку «Скарбниця нації» та акціонерне товариство «Страхова компанія «В.І П.» на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 6 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, у вересні цього року ПрАТ «СК «В. І П.» було анульовано усі ліцензії за її заявою. Станом на дату виключення з ДРФУ заборгованості за страховими виплатами в ПрАТ «СК «В. І П.» немає. Обсяги страхових премій компанії за 9 місяців 2020 року склали 2,12 млн грн, водночас основним напрямом діяльності було обслуговування юридичних осіб. З фізичними особами компанія не працювала.

Читайте також: Нацбанк розробляє Національну стратегію фінансової інклюзії

Кредитній спілці «Скарбниця нації» анульовані ліцензії на підставі її заяви ще попереднім регулятором - Нацкомфінпослуг. Станом на дату виключення кредитної спілки з ДРФУ в неї немає заборгованості перед кредиторами.