Україна пропонує Казахстану перейти на цифрові дозволи на вантажні перевезення

Україна пропонує Казахстану перейти на цифрові дозволи на вантажні перевезення

Укрінформ
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі із заступником прем‘єр-міністра Казахстану Романом Скляром запропоновував перейти на систему обміну з Україною цифровими дозволами на міжнародні вантажні автоперевезення. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Криклій зазначив, що спільним завданням для України та Казахстану є створення комфортних конкурентних маршрутів і умов для перевезення вантажів з метою стимулювання їх обсягів, а перехід на цифрові дозволи сприятиме значному посиленню співпраці.

Зазначається, що схожі пілотні проєкти Україна планує впроваджувати і з Польщею. Водночас міністр підкреслив необхідність підвищення конкурентоспроможності коридору ТРАСЕКА через впровадження країнами - учасницями проєкту єдиного транзитного дозволу.

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Криклій також розповів про зацікавленість України у розвитку взаємовигідного українсько-казахстанського співробітництва у сфері торгівлі і транспорту. Він заявив про важливість залучення додаткового вантажопотоку в напрямку Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузія - Україна - країни Європи з використанням морських портів Чорного і Каспійського морів.

Започаткована у 1993 році міжнародна програма організації транспортного коридору «Європа - Кавказ - Азія» (ТРАСЕКА) об'єднує 13 країн-учасниць, серед яких і Україна.

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