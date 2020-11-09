Україна пропонує Казахстану перейти на цифрові дозволи на вантажні перевезення

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі із заступником прем‘єр-міністра Казахстану Романом Скляром запропоновував перейти на систему обміну з Україною цифровими дозволами на міжнародні вантажні автоперевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Криклій зазначив, що спільним завданням для України та Казахстану є створення комфортних конкурентних маршрутів і умов для перевезення вантажів з метою стимулювання їх обсягів, а перехід на цифрові дозволи сприятиме значному посиленню співпраці.

Зазначається, що схожі пілотні проєкти Україна планує впроваджувати і з Польщею. Водночас міністр підкреслив необхідність підвищення конкурентоспроможності коридору ТРАСЕКА через впровадження країнами - учасницями проєкту єдиного транзитного дозволу.

Криклій також розповів про зацікавленість України у розвитку взаємовигідного українсько-казахстанського співробітництва у сфері торгівлі і транспорту. Він заявив про важливість залучення додаткового вантажопотоку в напрямку Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузія - Україна - країни Європи з використанням морських портів Чорного і Каспійського морів.

Започаткована у 1993 році міжнародна програма організації транспортного коридору «Європа - Кавказ - Азія» (ТРАСЕКА) об'єднує 13 країн-учасниць, серед яких і Україна.