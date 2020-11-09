Україна розпочала реекспорт газу в країни ЄС у режимі shorthaul

Українська газотранспортна система розпочала прокачку в європейські країни газу зі сховищ, який був раніше завезений з ЄС на зберігання до опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

«Зі зміною сезонів трейдери почали перші відбори свого газу зі сховищ і його реекспорт назад в країни ЄС. Також зауважу, що в останню декаду жовтня збільшився потік з українських ПСГ до Угорщини, коли точка з’єднання Mosonmagyaróvár на кордоні Угорщина-Австрія перебувала на ремонті. Українська ГТС і нові зручні послуги – shorthaul та митний склад – дають змогу операторам суміжних ГТС покрити не тільки комерційний попит, але і ситуацій ризиків перебоїв постачання природного газу», – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Зокрема, за 10 місяців 2020 року обсяги транспортування газу на вході в Україну в режимі shorthaul зі Словаччини склали – 4,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1,5 млрд куб. м, з Польщі – 0,5 млрд куб. м. З моменту запуску послуги сервісом shorthaul скористалися 24 замовники-нерезиденти та 5 українських компаній.

Практично всі обсяги по shorthaul були скеровані трейдерами до підземних сховищ газу на зберігання в режимі «митний склад». Всього з початку року ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив оператору ПСГ для зберігання на «митному складі» 10,1 млрд куб. м газу (включно з обсягами по shorthaul).

Разом з тим, за цей самий період вихід газу з України в режимі shorthaul досяг 17,1 млн куб. м: в Словаччину – 2 тис. куб. м, в Угорщину – 13,7 млн куб. м, в Польщу – 3,4 млн куб. м.

Як повідомлялося, послуга shorthaul, яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.